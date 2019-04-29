Политика Порошенко прокомментировал вопросы раздачи гражданства иностранцам

2019-04-29 20:00 174

Действующий глава государства считает, что украинское гражданство захотят принять все 140 миллионов россиян.

Президент Украины Петр Порошенко выступил против того, чтобы раздавать россиянам украинское гражданство. Об этом он сказал во время встречи с представителями научных кругов в Украинском католическом университете во Львове, сообщает Интерфакс-Украина в понедельник, 29 апреля.

"И мы не будем воспринимать, что кто-то сейчас будет раздавать россиянам святое украинское гражданство. Потому что они его примут все 140 миллионов. Потому что у нас лучше. Потому что украинское гражданство – это высокая честь", – сказал Порошенко.

Он подчеркнул, что не позволит никому, чтобы Украину "купили за газ".

"Потому что главное, что они сейчас пытаются предложить – что в Украине будет дешевле газ", – добавил глава государства.

Напомним, 27 апреля президент РФ Владими Путин заявил, что в России думают над тем, чтобы упростить выдачу паспортов всем гражданам Украины, а не только проживающим в "ЛДНР".

В ответ на его заявление, новоизбранный украинский президент Владимир Зеленский сказал, что Украина будет "предоставлять украинское гражданство представителям всех народов, которые страдают от авторитарных и коррумпированных режимов. В первую очередь – россиянам, которые сегодня страдают едва ли не больше всех".

В свою очередь Путин ответил, что рассчитывает договориться с Зеленским по вопросу общего гражданства для россиян и украинцев.