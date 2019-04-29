Политика Порошенко сказал, к чему может привести прямая встреча с Путиным

2019-04-29 17:30 153

Президент считает, что прямая встреча с президентом страны-агрессора РФ приведет к потере международной поддержки

В случае если пойти на прямую встречу с президентом России Владимиром Путиным, то можно потерять международную поддержку Украины. Об этом заявил сегодня президент Петр Порошенко во время встречи с интеллигенцией во Львове

"Те риски, которые сегодня перед миром и перед Украиной, - они зашкаливают. Если ты поедешь на встречу с Путиным, к тебе никто больше из той коалиции мировой, которую мы бережно создавали пять лет,...никто не приедет. Ты ее разрушишь и оставишь Украину один на один с агрессором. А потом тебе останется только стать на колени и признать капитуляцию. Этого мы точно не можем допустить ", - подчеркнул Порошенко.

Порошенко добавил, что "мы не будем воспринимать, что кто-то россиянам сейчас будет предоставлять святое украинское гражданство, потому что они его примут все 140 млн, поскольку у нас лучше".

"Мы никому не дадим потерять Украину, потому что украинское гражданство - это большая честь… Мы не проиграли, нет никаких оснований впадать в отчаяние, наши главные битвы впереди. Главное, что сейчас имеем, - сохранить единство", - подчеркнул Порошенко.