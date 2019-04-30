Политика Госдеп США сдержанно отреагировал на первое за пять лет видео с главарем ИГ

2019-04-30 14:46 183

Представитель Госдепартамента заявил, что США продолжат работать над тем, чтобы над главарями террористической группировки "Исламское государство" свершилось правосудие.

Комментируя недавно появившуюся видеозапись, на которой предположительно зафиксирован основатель ИГ Абу Бакр аль-Багдади, представитель Госдепа сообщил, что США будут изучать ее подлинность и предоставят ее разведывательному сообществу.

Он также отметил, что разгром боевиков в Ираке и Сирии нанес сильный удар по всем террористам, однако добавил, что борьба не закончилась.

Напомним, первый с июля 2014 года видеоролик, на котором запечатлен лидер "Исламского государства" Абу Бакр аль-Багдади появился в интернете. На видеозаписи террорист обсуждает бои при населенном пункте Багуз – последнем оплоте боевиков в Сирии. Также он говорит о терактах на Шри-Ланке на Пасху.

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