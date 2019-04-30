Курьезы Трамп сделал 10 111 ложных или вводящих в заблуждение заявлений, - The Washington Post

2019-04-30 15:45 150

За 828 дней президент США Дональд Трамп сделал 10111 ложных или вводящих в заблуждение утверждений.

Как сообщает The Washington Post, которая ведет подсчет с начала вступления Трампа в должность, отметка в 10 тысяч была преодолена 26 апреля.

Газета отслеживала выступления президента на митингах перед промежуточными выборами, развитие ситуации с частичной приостановкой работы федерального правительства и докладом спецпрокурора США о российском деле.

Напомним, ранее Трамп потребовал, чтобы газета The New York Times извинялась перед ним на коленях.

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Курьезы

Трамп сделал 10 111 ложных или вводящих в заблуждение заявлений, - The Washington Post 2019-04-30 15:45 150
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