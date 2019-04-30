Политика фото Император Японии Акихито начал отречение от престола - конец 30-летней эры Хэйсэй

2019-04-30 11:15 123

Сегодня император Японии Акихито начал ритуалы отречения от престола в синтоистском храме. Местное телевидение продемонстрировало, как он входит в храм Касикодоро. По преданию это храм богини Солнца Аматэрасу, которая является прямой прародительницей императорской семьи.

Церемония отречения от престола пройдет в императорском дворце в Токио в зале Мацу-но-ма. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ произнесет речь и поблагодарит отрекающегося 85-летнего императора. Акихито также выступит с последним словом в качестве императора.

На церемонии будут присутствовать супруга Акихито императрица Митико, Нарухито, главы всех трех ветвей власти Японии – законодательной, исполнительной и судебной, и представители органов местного управления – всего 338 человек.

Император официально уйдет в отставку в полночь во вторник, положив конец 30-летней эре Хэйсэй – Установление мира. Он больше не будет выполнять никаких официальных обязанностей и станет почетным императором.

Акихито даже не будет присутствовать на ритуалах по вступлению на престол собственного сына, чтобы не мешать новому императору.

Напомним, с восхождением на престол нового императора в Японии начнется эра Рэйва – Прекрасная гармония. На следующий день новый император Нарухито в отдельной церемонии унаследует императорские регалии – меч и драгоценности, а также императорские печати как доказательство его преемственности в качестве 126-го императора страны. Позже в тот же день Нарухито встретится с премьер-министром Абэ и другими представителями общественности впервые с момента восхождения на престол.

Акихито выступил с обращением к народу, в котором заявил, что планирует оставить трон еще в августе 2016 года.

СПРАВКА:

Официально Акихито считается 125-м императором династии, непрерывно правящей Японией с 660 года до нашей эры, когда первым японским монархом стал Дзимму. Всего от престола в Японии отрекалось более 60 императоров, последний раз – император Кокаку в 1817 году. Однако, напоминают СМИ, отречение Акихито – прецедент для новейшей японской истории, начало которой восходит к началу эры Мэйдзи в 1868 году.