Политика Польша добилась увеличения американского военного контингента на своей территории

2019-04-30 14:13 201

Правительство Польши договорилось об увеличении численности американского контингента на территории страны. 

"Сейчас ведутся переговоры о деталях. Мы также ведем переговоры о поставках самолетов пятого поколения", - заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак.

Как сообщает Министерство обороны Польши в Twitter, уже запланирован следующий визит министра в США, в ходе которого будут обсуждаться конкретные моменты договора.

По мнению министра, размещение войск Соединенных Штатах в Польше укрепит возможности вооруженных сил страны.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Следом за Польшей отказалась прокачивать грузную российскую нефть Словакия

2019-04-26 18:29 1083

Отказ загрязненной хлоридами российской нефти: Польша перекрыла основной нефтепровод

2019-04-26 10:11 1125

В Польше начали усиленно бороться с нелегалами из Украины

2019-04-09 20:00 1335

Польша и Румыния берут на вооружение новейшие истребители США F-35

2019-04-08 08:12 1242

Еще новости в разделе "Политика"

Порошенко предостерег Зеленского от вставания на колени

2019-04-30 18:00 36

Епифаний встретился с Зеленским

2019-04-30 17:30 81

Сотрудник турецкого отеля рассказал, сколько потратил Зеленский на отдых

2019-04-30 16:30 195

Госдеп США сдержанно отреагировал на первое за пять лет видео с главарем ИГ

2019-04-30 14:46 183
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Порошенко предостерег Зеленского от вставания на колени 2019-04-30 18:00 36
Епифаний встретился с Зеленским 2019-04-30 17:30 81
Сотрудник турецкого отеля рассказал, сколько потратил Зеленский на отдых 2019-04-30 16:30 195
Госдеп США сдержанно отреагировал на первое за пять лет видео с главарем ИГ 2019-04-30 14:46 183

Лента

18:00 Порошенко предостерег Зеленского от вставания на колени
17:30 Епифаний встретился с Зеленским
17:00 Коммуналка по-новому, субсидии и смена номера – что ждет украинцев в мае
16:30 Сотрудник турецкого отеля рассказал, сколько потратил Зеленский на отдых
15:45 Трамп сделал 10 111 ложных или вводящих в заблуждение заявлений, - The Washington Post
15:14 У руководства лопнувших банков закончился трехлетний «бан» - как вернуть репутацию
14:46 Госдеп США сдержанно отреагировал на первое за пять лет видео с главарем ИГ
14:13 Польша добилась увеличения американского военного контингента на своей территории
13:42 Порошенко пояснил, зачем Путину нужна личная встреча с Зеленским
13:16 Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер сравнил Порошенко и Зеленского