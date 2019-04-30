Правительство Польши договорилось об увеличении численности американского контингента на территории страны.
"Сейчас ведутся переговоры о деталях. Мы также ведем переговоры о поставках самолетов пятого поколения", - заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак.
Как сообщает Министерство обороны Польши в Twitter, уже запланирован следующий визит министра в США, в ходе которого будут обсуждаться конкретные моменты договора.
По мнению министра, размещение войск Соединенных Штатах в Польше укрепит возможности вооруженных сил страны.