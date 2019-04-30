Политика Порошенко предостерег Зеленского от вставания на колени

2019-04-30 18:00 291

Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что готов помогать новому президенту Владимиру Зеленскому в случае, если тот будет принимать решения в интересах страны.

«Своевременно подскажем, как не становиться на колени, — потому что мы умеем это делать. И своевременно подскажем, как беречь своих союзников и партнеров. И своевременно подскажем, как не продаться за "30 сребреников" газа, которые точно обманут, — мы это знаем», — заявил он.

Порошенко предостерег Зеленского от необдуманных встреч с российским лидером Владимиром Путиным. Он считает, что это разрушит международную коалицию, которая создавалась вокруг Украины во время его президентства.

«Ты оставишь Украину один на один с агрессором. А потом тебе останется только встать на колени и признать капитуляцию. И этого мы точно не можем допустить», — подытожил он.