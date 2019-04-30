Политика В ЦИК заявили, что готовы к досрочным парламентским выборам

2019-04-30 19:00 228

Центральная избирательная комиссия готова к досрочным парламентским выборам, если будет принято соответствующее решение. Такое заявление сделала глава ЦИК Татьяна Слипачук.

По словам Слипачук, до выборов в Раду нужно решить проблемный вопрос относительно публичных закупок.

"В случае если соответствующее решение будет принято, то у нас мало шансов быть не готовыми. Я бы скорее ставила вопрос, насколько все необходимые вещи, которые должны быть осуществлены, будут также оперативно решены. По законодательству у нас есть вопрос о сроках и порядке проведения публичных закупок, которые в рамках парламентских выборов будут значительно проблемнее, чем на уровне президентских. Я думаю, что ЦИК будет предпринимать все шаги, необходимые для избирательного процесса", - подчеркнула глава Центризбиркома.