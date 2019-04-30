Политика В ЦИК заявили, что готовы к досрочным парламентским выборам

2019-04-30 19:00 228

 

Центральная избирательная комиссия готова к досрочным парламентским выборам, если будет принято соответствующее решение. Такое заявление сделала глава ЦИК Татьяна Слипачук.

По словам Слипачук, до выборов в Раду нужно решить проблемный вопрос относительно публичных закупок.

"В случае если соответствующее решение будет принято, то у нас мало шансов быть не готовыми. Я бы скорее ставила вопрос, насколько все необходимые вещи, которые должны быть осуществлены, будут также оперативно решены. По законодательству у нас есть вопрос о сроках и порядке проведения публичных закупок, которые в рамках парламентских выборов будут значительно проблемнее, чем на уровне президентских. Я думаю, что ЦИК будет предпринимать все шаги, необходимые для избирательного процесса", - подчеркнула глава Центризбиркома.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

видео Центризбирком объявил результаты второго тура выборов президента

2019-04-30 12:12 318

При подсчете голосов на выборах в Индонезии погибли около 300 человек

2019-04-29 11:42 582

Трамп по-хамски отреагировал на решение Джо Байдена участвовать в выборах

2019-04-26 20:30 1332

После года под стражей Савченко пришла в Раду и даже подала законопроект

2019-04-23 11:14 1638

Еще новости в разделе "Политика"

Киев призвал не признавать российские паспорта, выдаваемые жителям "ЛДНР"

2019-04-30 21:30 108

Порошенко прокомментировал официальные результаты выборов

2019-04-30 21:00 135

Супрун рассказала, согласится ли возглавить МОЗ после парламентских выборов

2019-04-30 20:30 165

Песков объяснил решение РФ по паспортам для Донбасса

2019-04-30 19:30 384
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Киев призвал не признавать российские паспорта, выдаваемые жителям "ЛДНР" 2019-04-30 21:30 108
Порошенко прокомментировал официальные результаты выборов 2019-04-30 21:00 135
Супрун рассказала, согласится ли возглавить МОЗ после парламентских выборов 2019-04-30 20:30 165
Песков объяснил решение РФ по паспортам для Донбасса 2019-04-30 19:30 384

Лента

22:00 Армия Венесуэлы поможет отстранить Мадуро от власти – Гуайдо
21:30 Киев призвал не признавать российские паспорта, выдаваемые жителям "ЛДНР"
21:00 Порошенко прокомментировал официальные результаты выборов
20:30 Супрун рассказала, согласится ли возглавить МОЗ после парламентских выборов
20:00 Теперь будут платить: Трамп решил заработать денег на контроле за мигрантами
19:30 Песков объяснил решение РФ по паспортам для Донбасса
19:00 В ЦИК заявили, что готовы к досрочным парламентским выборам
18:30 Крым на пороге еще одной катастрофы
18:00 Порошенко предостерег Зеленского от вставания на колени
17:30 Епифаний встретился с Зеленским