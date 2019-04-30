Политика Песков объяснил решение РФ по паспортам для Донбасса

2019-04-30 19:30 378

Российская Федерация упростила жителям оккупированных территорий Донбасса процедуру получения паспортов, чтобы обеспечить их действительными документами. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

По словам российского дипломата, гражданство РФ позволит жителям Донбасса иметь документы, которые признают не только в России.

"Люди же с Донбасса путешествуют не только на территорию России… Да, в России они, предположим, могли использовать эти документы ("ДНР/ЛНР", - ред.), но никоим образом они не могли это делать где-то в других направлениях", - заявил Песков.

Напомним, в 2017 году Россия признала так называемые паспорта, выданные оккупационной властью в ОРДЛО.