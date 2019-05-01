Политика После новой попытки госпереворота в Венесуэле Мадуро жестко нахамил США

2019-05-01 11:14 186

Сегодня диктатор Венесуэлы Николас Мадуро ответил госсекретарю США Майку Помпео, обвинившего его в попытке бежать из страны. 

"В Соединенных Штатах еще не было такого сумасшедшего правительства, как это… Болтон, Пенс, Помпео – сколько в них ненависти… До какого уровня может дойти бесчувственность, безумие, ложь, манипуляции? Майк Помпео вечером сказал, что у меня, у Мадуро, был самолет, готовый улететь, и что русские запретили мне покидать страну. Сеньор Помпео, пожалуйста, как несерьезно!", - заявил Мадуро во время выступления на государственном телевидении.

Он сообщил, что в результате беспорядков накануне были ранены пять военнослужащих, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Мадуро также поручил расследовать попытку переворота, ряд подозреваемых уже допрашиваются. Он добавил, что все люди, которые вышли с оружием, чтобы свергнуть власть, будут найдены и поенсут наказание.

Напомним, ранее Помпео заявил, что Мадуро планировал бежать на Кубу, для этого якобы уже был готов самолет. Вчера в Каракасе и ряде других городов Венесуэлы прошли антиправительственные выступления. Группа военных выступила на стороне лидера оппозиции Хуана Гуайдо. В столице страны в результате столкновений протестующих с силами правопорядка были ранены более 70 человек, как минимум 80 задержаны. 

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