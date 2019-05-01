Политика Госдеп США призвал РФ прекратить авиаудары по мирному населению в Сирии

2019-05-01 13:16 180

В новом заявлении Государственного департамента США выражается обеспокоенность эскалацией насилия в Идлибе и северной Хаме. 

"Авиаудары России и режима Асада, продолжающиеся также нападения Хаят Тахрир аль-Шам и других групп, связанных с Аль-Каидой в Сирии, продолжают дестабилизировать регион, ухудшать уже катастрофическую гуманитарную ситуацию, ведут к десяткам смертей и ранений гражданских лиц, многие из которых - дети", - говорится в сообщении.

Представитель Госдепа добавляет, что в результате авиаударов и нападений страдает гражданская инфраструктура, включая жилые помещения, больницы, поселения внутренне перемещенных лиц, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за боевых действий.

"Россия и режим (Башара Асада) также продолжают грубые военные нападения на гуманитарных работников, таких как волонтеры Белых шлемов, пока они пытаются спасти жертв в общинах, которые подвергаются нападениям", - добавляет он и отмечает, что "насилие должно быть остановлено".

Госдеп США напоминает, что любая эскалация насилия в северо-западной Сирии приведет к дестабилизации всего региона.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

В ООН Россию обвинили в нарушении ядерного договора в оккупированном Крыму

2019-05-01 15:14 63

Песков объяснил решение РФ по паспортам для Донбасса

2019-04-30 19:30 840

Госдеп США сдержанно отреагировал на первое за пять лет видео с главарем ИГ

2019-04-30 14:46 453

Польша добилась увеличения американского военного контингента на своей территории

2019-04-30 14:13 468

Еще новости в разделе "Политика"

В ООН Россию обвинили в нарушении ядерного договора в оккупированном Крыму

2019-05-01 15:14 63

Госдеп США призвал РФ прекратить авиаудары по мирному населению в Сирии

2019-05-01 13:16 180

Тариф на газ временно опустили на копейки - осенью повысят на гривну

2019-05-01 11:43 324

После новой попытки госпереворота в Венесуэле Мадуро жестко нахамил США

2019-05-01 11:14 279
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

В ООН Россию обвинили в нарушении ядерного договора в оккупированном Крыму 2019-05-01 15:14 63
Госдеп США призвал РФ прекратить авиаудары по мирному населению в Сирии 2019-05-01 13:16 180
Тариф на газ временно опустили на копейки - осенью повысят на гривну 2019-05-01 11:43 324
После новой попытки госпереворота в Венесуэле Мадуро жестко нахамил США 2019-05-01 11:14 279

Лента

15:14 В ООН Россию обвинили в нарушении ядерного договора в оккупированном Крыму
14:46 В Украине уже можно сменить мобильного оператора, сохранив при этом свой номер
14:13 Из-за ливней на реках Закарпатья резко поднимается уровень воды
13:45 Как теперь будут штрафовать должников за жилищно-коммунальные услуги
13:16 Госдеп США призвал РФ прекратить авиаудары по мирному населению в Сирии
12:44 2 мая суд решит вопрос экстрадиции в США основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа
КАРТА 12:15 Ситуация на Донбассе быстро накаляется - в ВСУ снова есть потери и раненые
11:43 Тариф на газ временно опустили на копейки - осенью повысят на гривну
11:14 После новой попытки госпереворота в Венесуэле Мадуро жестко нахамил США
10:42 Супрун начала советовать прививаться от бешенства - купила 100 тысяч доз вакцины