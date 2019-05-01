Политика Госдеп США призвал РФ прекратить авиаудары по мирному населению в Сирии

2019-05-01 13:16 180

В новом заявлении Государственного департамента США выражается обеспокоенность эскалацией насилия в Идлибе и северной Хаме.

"Авиаудары России и режима Асада, продолжающиеся также нападения Хаят Тахрир аль-Шам и других групп, связанных с Аль-Каидой в Сирии, продолжают дестабилизировать регион, ухудшать уже катастрофическую гуманитарную ситуацию, ведут к десяткам смертей и ранений гражданских лиц, многие из которых - дети", - говорится в сообщении.

Представитель Госдепа добавляет, что в результате авиаударов и нападений страдает гражданская инфраструктура, включая жилые помещения, больницы, поселения внутренне перемещенных лиц, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за боевых действий.

"Россия и режим (Башара Асада) также продолжают грубые военные нападения на гуманитарных работников, таких как волонтеры Белых шлемов, пока они пытаются спасти жертв в общинах, которые подвергаются нападениям", - добавляет он и отмечает, что "насилие должно быть остановлено".

Госдеп США напоминает, что любая эскалация насилия в северо-западной Сирии приведет к дестабилизации всего региона.