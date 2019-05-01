Украина Как теперь будут штрафовать должников за жилищно-коммунальные услуги

2019-05-01 13:45 177

Сегодня вступилв силу новый закон О жилищно-коммунальных услугах, которым вводится пеня за долги по коммуналке. Согласно статье 26, размер пени должен быть установлен в договоре с поставщиком. Но он не может быть выше 0,01% суммы долга за каждый день просрочки. Общий размер уплаченной пени не может превышать 100% общей суммы долга.

"Начисление пени начинается с первого рабочего дня, следующего за последним днем предельного срока внесения платы за жилищно-коммунальные услуги", - говорится в тексте закона.

Как пояснили в Минрегионе, "пеня за несвоевременное осуществление платежей за коммунальные услуги может начисляться на ту сумму задолженности, которая образуется с момента заключения соответствующего договора о предоставлении коммунальных услуг".

"Пеня за несвоевременное осуществление платежей за жилищно-коммунальные услуги, не является основанием для автоматического начисления потребителям пени с 01.05.2019", - говорится в разъяснении.

Новый закон о ЖКУ также предусматривает закрепление за многоквартирными домами управляющих, которые станут посредниками между жильцами и поставщиками услуг ЖКХ.

Кроме того: потребители коммунальных услуг должны пускать проверяющих в свое жилье; также за долги услуги будут отключать; все, что тратится в доме, будет оплачиваться жильцами; Платить придется за домовой счетчик; при ненадлежащем качестве услуг за них можно не платить или платить меньше.

По данным на сегодня, украинцы задолжали за жилищно-коммунальные услуги 69,4 миллиарда.