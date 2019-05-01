Из-за ливней на реках Закарпатья резко поднимается уровень воды

Как сообщает пресс-служба ГосЧС, на реках Закарпатья в среду-четверг, 1-2 мая, ожидается резкий подъем уровня воды.
В частности, на реках бассейнов Днестра (Львовская, Тернопольская, Хмельницкая и Винницкая обл.), Прута, Сирета, реках Закарпатья ожидается повышение уровней воды на 0,2-1 м.
На участке Тисы Большой Бычков-Вилок и реках бассейна Днестра в пределах Ивано-Франковской области - 0,5-1,5 м и на отдельных участках - до 2 м, с выходом воды на пойму.
Спасатели также предупредили, что при сильных ливнях возможно формирование значительного местного и склонного стока, в горах есть угроза схода селевых потоков.
Ранее синоптики предупредили об ухудшении погодных условий в Украине. В отдельных регионах страны сегодня ожидаются град, шквалы и сильные дожди.