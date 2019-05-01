Политика Путин упростил выдачу паспортов переселенцам из Донбасса и Крыма

2019-05-01 19:00 81

 

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении порядка получения российского гражданства и паспортов для переселенцев с Крыма и Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Упрощенный порядок будет распространяться на граждан Украины (и лиц без гражданства), которые родились и постоянно проживали в Крыму и Севастополе, но выехали за пределы полуострова до 18 марта 2014 года, а также их детям, супругам и родителям.

Гражданство России по упрощенному порядку смогут получить те граждане Украины, у которых есть временное разрешение на проживание в РФ, вид на жительство, удостоверение беженца или свидетельство участника программы по переселению в Россию, которые проживали на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей по состоянию на 7 апреля и 27 апреля 2014 года соответственно.

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