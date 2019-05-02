Политика С начала года в Украину не пропустили более 400 тысяч антиукраинских книг

2019-05-03 08:24 222

В первом квартале 2019 года Госкомтелерадио запретило ввоз в Украину 420 000 экземпляров изданий антиукраинского характера.

"В первом квартале 2019 года Госкомтелерадио предоставлено 1207 отказов в выдаче разрешений: 82 отказа в выдаче разрешений на ввоз с территории государства-агрессора 420 000 экземпляров изданий антиукраинского содержания на основании отрицательных заключений экспертного совета Госкомтелерадио", - сообщает УНН со ссылкой на данные ведомства.

Отмечается, что еще 1125 отказов были выданы из-за предоставления неполного пакета документов, необходимых для получения разрешения, или выявления в представленных документах недостоверных сведений.