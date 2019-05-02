Политика Украинцев шокировала информация о зарплате Супрун

2019-05-02 18:00 171

В марте размер заработной платы исполняющей обязанности главы Минздрава Ульяны Супрун составил 26,3 тыс. гривен, а вот ее заместителей - от 52,7 тыс. до 68,7 тыс. гривен, государственного секретаря министерства - 67,8 тыс. гривен. Об этом идет речь в сообщении «Українських Новин» со ссылкой на поступивший ответ Министерства здравоохранения.

В частности, отмечается, что сумма средств, которая была начислена Супрун в марте, была равна 26 294 гривны, из которых должностной оклад составляет 10 500 гривен, надбавка за выслугу лет - 630 гривен, надбавка за интенсивность труда - 7 875 гривен, надбавка за роботу с секретными документами - 1 575 гривен, командировочные - 5 714 гривен.

Что касается зарплаты заместителей, то оклад замминистра Романа Илыка составил 57,7 тыс. гривен, Павла Ковтонюка - 60,7 тыс. гривен, Александра Линчевского - 68,7 тыс. гривен, Ольги Стефанишиной - 52,7 тыс. гривен и госсекретаря Артема Янчука - 67,8 тыс. гривен.