Политика Украинцев шокировала информация о зарплате Супрун

2019-05-02 18:00 171

 

В марте размер заработной платы исполняющей обязанности главы Минздрава Ульяны Супрун составил 26,3 тыс. гривен, а вот ее заместителей - от 52,7 тыс. до 68,7 тыс. гривен, государственного секретаря министерства - 67,8 тыс. гривен. Об этом идет речь в сообщении «Українських Новин» со ссылкой на поступивший ответ Министерства здравоохранения.

В частности, отмечается, что сумма средств, которая была начислена Супрун в марте, была равна 26 294 гривны, из которых должностной оклад составляет 10 500 гривен, надбавка за выслугу лет - 630 гривен, надбавка за интенсивность труда - 7 875 гривен, надбавка за роботу с секретными документами - 1 575 гривен, командировочные - 5 714 гривен.

Что касается зарплаты заместителей, то оклад замминистра Романа Илыка составил 57,7 тыс. гривен, Павла Ковтонюка - 60,7 тыс. гривен, Александра Линчевского - 68,7 тыс. гривен, Ольги Стефанишиной - 52,7 тыс. гривен и госсекретаря Артема Янчука - 67,8 тыс. гривен.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Коммуналка по-новому, субсидии и смена номера – что ждет украинцев в мае

2019-04-30 17:00 1296

фото Ночью в России разбился автобус с 54 украинцами - много пострадавших

2019-04-30 10:42 603

Как отучить ребенка от смартфона и планшета - чем опасны гаджеты

2019-04-30 09:41 1311

Уголь не поможет, запивать - водой. Советы об алкоголе от Супрун

2019-04-29 18:30 870

Еще новости в разделе "Политика"

У Зеленского против ядерного оружия в Украине

2019-05-02 19:00 39

Парубий одобрил проведение Парламентской ассамблеи НАТО в Киеве в 2020-м

2019-05-02 18:30 102

Украинцев шокировала информация о зарплате Супрун

2019-05-02 18:00 171

Зеленский: У РФ и Украины из общего только граница

2019-05-02 16:30 237
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

У Зеленского против ядерного оружия в Украине 2019-05-02 19:00 39
Парубий одобрил проведение Парламентской ассамблеи НАТО в Киеве в 2020-м 2019-05-02 18:30 102
Украинцев шокировала информация о зарплате Супрун 2019-05-02 18:00 171
Зеленский: У РФ и Украины из общего только граница 2019-05-02 16:30 237

Лента

19:00 У Зеленского против ядерного оружия в Украине
18:39 Глава парламентской фракции ОППОБЛОК Вадим Новинский и его команда приняли участие в панихиде по жертвам 2 мая
18:30 Парубий одобрил проведение Парламентской ассамблеи НАТО в Киеве в 2020-м
18:00 Украинцев шокировала информация о зарплате Супрун
17:30 Курс доллара подскочил после длинных выходных
17:00 В Украине изменились правила начисления субсидий
16:30 Зеленский: У РФ и Украины из общего только граница
15:46 Израиль ответил огнем на запуск воздушных шаров со взрывчаткой из сектора Газа
15:13 Стали известны неожиданные детали будущей инаугурации президента Зеленского
14:45 Андрей Шевченко отреагировал на инфаркт легендарного вратаря Икера Касильяса