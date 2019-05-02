Политика Стало известно, кто в Кабмине получает самую высокую зарплату

2019-05-02 20:00 279

 

В марте 2019 года среди членов Кабинета Министров Украины самую высокую зарплату получил министр внутренних дел Арсен Аваков. Об этом сообщает издание Українські Новини со ссылкой на секретариат правительства и министерств.

Зарплата главы МВД Украины за март составила 119,2 тысяч гривен.

Стоит отметить, что данная сумма в ведомости у него получилась за счет премий и надбавок.

Второе место среди членов Кабмина, у которых самая высокая зарплата, занял министр обороны Степан Полторак. Чиновник после удержания налогов и сборов получил 81 тысячу гривен.

На третьем месте оказался министр финансов Оксана Маркарова, у которой сумма зарплаты составила 59,9 тысяч гривен.

Известно, что самая низкая зарплата в Кабмине за март была у исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяны Супрун. Размер ее заработка составил 26,3 тысяч гривен.

В списке самых низких зарплат после Супрун расположились министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик (31 тысяча гривен) и премьер-министр Владимир Гройсман (37 тысяч гривен).

Примечательно, что министр информационной политики Юрий Стець не получал заплату за март вообще, поскольку находился в отпуске.

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