Политика "Грязная" нефть Путина: в деле с транзитом в Беларусь произошел новый поворот

2019-05-02 19:30 207

Чистая нефть из России поступила в четверг, 2 мая, по нефтепроводу "Дружба" на границу Беларуси.

Об этом сообщает "БЕЛТА" со ссылкой на пресс-службу концерна "Белнефтехим". По информации диспетчерской службы ОАО "Гомельтранснефть Дружба", 2 мая в 12:40 нефть, соответствующая стандарту, вместе с разделительным устройством поступила на границу Беларуси.

Отмечается, что было проведено вытеснение загрязненной органическими хлоридами нефти из российского участка нефтепровода "Дружба" в резервуары линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Унеча". После проведения стандартных технологических операций и отбора проб из прибывшей партии нефти в присутствии представителей ОАО "Транснефть" и ОАО "Гомельтранснефть Дружба" в 14:28 транспортировка нефти продолжилась в сторону ЛПДС "Мозырь".

"Все действия сторонами согласованы и проводятся по графику", - отметили в пресс-службе.

Как сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на нефтяные компании Беларуси, в нефтепроводах России, Беларуси, Украины и Польши накопилось около 5 миллионов тонн нефти с повышенным содержанием хлорорганических веществ.

"По предварительной оценке, общий объем нефти, не соответствует параметрам качества, в трубопроводах России, Беларуси, Украины и Польши составляет около 5 млн тонн", - сообщил главный инженер компании "Гомельтранснефть Дружба" Андрей Вериго.

"Сейчас в трубопроводе на белорусской территории до сих пор находится нефть с превышением норматива по содержанию хлорорганики", - сообщили в пресс-службе государственного концерна Беларуси "Белнефтехим".

Из-за отсутствия чистой нефти белорусские НПЗ работают на минимальных мощностях, сама же страна ограничивает экспорт нефтепродуктов, в частности дизтоплива и бензинов.

Ранее сообщалось, что прокачку российской нефти по территории Беларуси планируется возобновить 2 мая. Транзит был временно приостановлен из-за ненадлежащего качества сырья из России.