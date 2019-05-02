Политика Военный советник Зеленского назвал сроки возвращения Донбасса без войны

2019-05-02 21:00 66

Советник новоизбранного президента Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин заявил, что возвращение Донбасс и Крыма военным путем - "это упущенный шанс 2014 года". На мирную же реинтеграцию региона нужно будет пять лет.

Его интервью опубликовал "Апостроф".

"Наши Вооруженные силы способны в полной мере обеспечить нашу с вами безопасность. Но вы знаете, что наши ресурсы ограничены. Относительно возвращения Крыма и Донбасса. Если на сегодняшний день Донбасс – это перспектива на пять лет, то территория Крыма – это перспектива более отдаленная. Но я не вижу сегодня возможности вернуть наши территории военным путем. Я могу спланировать войсковую операцию. Я знаю людей, которые способны ее провести. Мы можем выполнить любые расчеты вплоть до калибров. Но я бы не советовал никому вообще рассматривать возможность возвращения наших территорий путем проведения войсковой операции. Потери будут огромными. На сегодняшний день это уже упущенный шанс 2014 года", - сказал он.

Также эксперт Зеленского отметил, что вести напрямую переговоры с президентом России Владимиром Путиным - это проигрышная ситуация. Тогда, по его мнению, от Украины "отвернутся наши партнеры".

"Как только мы с вами начнем это делать, наши партнеры, которые сейчас поддерживают Украину, от нас отвернутся. Они же понимают, какая тут может быть перспектива. Но как же все-таки обеспечить возвращение этих территорий? Я же понимаю, что поехать сегодня в Москву и договариваться напрямую с президентом Владимиром Путиным – это абсолютно проигрышная ситуация. С ним нельзя говорить напрямую, поэтому мы должны все же просить помощи у наших партнеров. Я бы сделал все для того, чтобы все-таки Соединенные Штаты были вовлечены в этот процесс. Это позиция мощного игрока, к которому прислушиваются. Мне очень близка позиция Великобритании. Я бы все же начал переговоры относительно миротворческих сил, по поводу их выхода на границу между Украиной и Россией", - сказал Апаршин.