Пенсионный фонд Украины разработал портал электронных услуг, что упростит получение украинцами информации и консультаций по многим вопросам. В частности, нововведения помогут гражданам дистанционно получать услуги по вопросам пенсионного обеспечения.
Пользователи веб-портала смогут прямо из дома отправить заявку на назначение или перерасчет пенсии, а также перевести пенсию с одного вида на другой. Сидя дома можно будет заказать нужную справку или записаться на прием к специалисту.
Пенсионный фонд Украины разработал портал электронных услуг, что упростит получение украинцами информации и консультаций по многим вопросам. В частности, нововведения помогут гражданам дистанционно получать услуги по вопросам пенсионного обеспечения.
Пользователи веб-портала смогут прямо из дома отправить заявку на назначение или перерасчет пенсии, а также перевести пенсию с одного вида на другой. Сидя дома можно будет заказать нужную справку или записаться на прием к специалисту.
Зарегистрироваться на веб-портале можно двумя способами:
- при личном обращении в учреждение Пенсионного фонда с подачей заявления о регистрации;
- при наличии личной цифровой электронной подписи, т.е. электронного ключа.
Работать в системе можно с помощью логина и пароля, однако в этом случае портал только примет заявку от человека, а непосредственно услугу придется получать в отделении фонда, после предъявления паспорта и идентификационного кода.
Полный перечень онлайн-услуг ПФУ доступен тем, кто получил электронную цифровую подпись (ЭЦП).
В личном кабинете на веб-портале украинцы имеют возможность проверить правильность заполнения реквизитов, наличие данных по начисленной зарплате.
В разделе "Моя пенсия" можно получить детальную информацию о пенсионной выплате, коэффициенте стажа, дополнительных доплатах к пенсии и т.д.
На портале ПФУ можно:
- настроить бесплатное SMS-информирование о назначении или перерасчете пенсии, об уплате страховых взносов работодателем (хорошая новость для тех, кто сомневается в своем работодателе, поскольку соответствующие платежи должен делать только он);
- получить электронные справки о размере пенсии, сумме уплаченных взносов и формуляр о трудовом и страховом стаже (документ потребуется для оформления больничного);
- получить информацию о размере своего стажа – начиная с 2004 года, когда стартовала электронная система учета;
- рассчитать размер будущей пенсии, однако калькулятор в электронном кабинете на данный момент еще не доступен.