Пенсионный фонд Украины разработал портал электронных услуг, что упростит получение украинцами информации и консультаций по многим вопросам. В частности, нововведения помогут гражданам дистанционно получать услуги по вопросам пенсионного обеспечения.

Пользователи веб-портала смогут прямо из дома отправить заявку на назначение или перерасчет пенсии, а также перевести пенсию с одного вида на другой. Сидя дома можно будет заказать нужную справку или записаться на прием к специалисту.

Пенсионный фонд Украины разработал портал электронных услуг, что упростит получение украинцами информации и консультаций по многим вопросам. В частности, нововведения помогут гражданам дистанционно получать услуги по вопросам пенсионного обеспечения.

Пользователи веб-портала смогут прямо из дома отправить заявку на назначение или перерасчет пенсии, а также перевести пенсию с одного вида на другой. Сидя дома можно будет заказать нужную справку или записаться на прием к специалисту.

Зарегистрироваться на веб-портале можно двумя способами:

- при личном обращении в учреждение Пенсионного фонда с подачей заявления о регистрации;

- при наличии личной цифровой электронной подписи, т.е. электронного ключа.

Работать в системе можно с помощью логина и пароля, однако в этом случае портал только примет заявку от человека, а непосредственно услугу придется получать в отделении фонда, после предъявления паспорта и идентификационного кода.

Полный перечень онлайн-услуг ПФУ доступен тем, кто получил электронную цифровую подпись (ЭЦП).

В личном кабинете на веб-портале украинцы имеют возможность проверить правильность заполнения реквизитов, наличие данных по начисленной зарплате.

В разделе "Моя пенсия" можно получить детальную информацию о пенсионной выплате, коэффициенте стажа, дополнительных доплатах к пенсии и т.д.

На портале ПФУ можно: