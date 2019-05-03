Политика С 3 по 7 июня суд Гааги рассмотрит дело о финансировании терроризма Москвой

2019-05-03 13:15 183

В Международном суде ООН в Гааге с 3 по 7 июня пройдут публичные слушания о нарушении РФ конвенции о борьбе с финансированием терроризма и о запрете всех форм расовой дискриминации. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте суда.

Согласно приведенному в документе графику, первый раунд устных аргументов начнется с выступления России в понедельник, 3 июня, в 10.00. На следующий день, 4 июня, в суде выступит Украина.

Второй раунд выступлений представителей РФ запланирован на четверг, 6 июня. Украина представит аргументы 7 июня.

Слушания будут транслироваться в прямом эфире на сайте суда.

Напомним, 16 января 2017 года Украина подала иск против России о нарушении двух конвенций: о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Суд в Гааге частично удовлетворил иск Киева и обязал власти РФ обеспечить жителей Крыма возможностью получить образование на украинском языке, а крымских татар – правом на представление своих интересов. Однако он не признал Россию виновной в финансировании терроризма и отказался принимать меры по этой части обращения.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Экс-премьера и его жену начали судить за растрату бюджетных денег

2019-05-03 07:02 1677

2 мая суд решит вопрос экстрадиции в США основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа

2019-05-01 12:44 675

Коломойский начал войну за ПриватБанк - олигарх подал уже пять новых исков в суд

2019-04-26 19:32 1131

Конституционный суд не будет срывать инаугурацию Зеленского

2019-04-25 17:30 900

Еще новости в разделе "Политика"

Коломойский уверяет, что не станет просить Зеленского вернуть ПриватБанк

2019-05-03 14:16 141

С 3 по 7 июня суд Гааги рассмотрит дело о финансировании терроризма Москвой

2019-05-03 13:15 183

У Зеленского есть 30 дней, чтобы официально стать президентом - начался отсчет

2019-05-03 10:39 315

У Гройсмана заявили, что запросто отследят каждого, кто получит российский паспорт

2019-05-03 10:12 372
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Коломойский уверяет, что не станет просить Зеленского вернуть ПриватБанк 2019-05-03 14:16 141
С 3 по 7 июня суд Гааги рассмотрит дело о финансировании терроризма Москвой 2019-05-03 13:15 183
У Зеленского есть 30 дней, чтобы официально стать президентом - начался отсчет 2019-05-03 10:39 315
У Гройсмана заявили, что запросто отследят каждого, кто получит российский паспорт 2019-05-03 10:12 372

Лента

15:35 МИД настоятельно порекомендовал украинцам не отдыхать в Тунисе
14:43 В Глевахе люди балаклавах обнесли особняк Пинзеника - нардепа с женой связали
14:16 Коломойский уверяет, что не станет просить Зеленского вернуть ПриватБанк
13:44 За четыре дня Нацбанк скупил на валютном рынке 80 миллионов долларов
13:15 С 3 по 7 июня суд Гааги рассмотрит дело о финансировании терроризма Москвой
12:41 Фанни разбушевался: В Индии срочно эвакуировали более миллиона человек
фото + видео 12:14 Евробляхеры нашли новый способ избегать ответственности за ДТП
11:40 Легенда Барселоны - Хави Эрнандес завершает карьеру, хочет стать тренером
КАРТА 11:13 На Донбассе применили запрещенные минометы, ранены трое украинских солдат
10:39 У Зеленского есть 30 дней, чтобы официально стать президентом - начался отсчет