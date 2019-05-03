Политика С 3 по 7 июня суд Гааги рассмотрит дело о финансировании терроризма Москвой

2019-05-03 13:15 183

В Международном суде ООН в Гааге с 3 по 7 июня пройдут публичные слушания о нарушении РФ конвенции о борьбе с финансированием терроризма и о запрете всех форм расовой дискриминации. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте суда.

Согласно приведенному в документе графику, первый раунд устных аргументов начнется с выступления России в понедельник, 3 июня, в 10.00. На следующий день, 4 июня, в суде выступит Украина.

Второй раунд выступлений представителей РФ запланирован на четверг, 6 июня. Украина представит аргументы 7 июня.

Слушания будут транслироваться в прямом эфире на сайте суда.

Напомним, 16 января 2017 года Украина подала иск против России о нарушении двух конвенций: о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Суд в Гааге частично удовлетворил иск Киева и обязал власти РФ обеспечить жителей Крыма возможностью получить образование на украинском языке, а крымских татар – правом на представление своих интересов. Однако он не признал Россию виновной в финансировании терроризма и отказался принимать меры по этой части обращения.