Украина МИД настоятельно порекомендовал украинцам не отдыхать в Тунисе

2019-05-03 15:35 75

МИД Украины предупредил граждан страны об опасности во время поездок в Тунис.

Как указано в сообщении Департамента консульской службы внешнеполитического ведомства, украинским туристам нужно учитывать существующие в Тунисе риски, обусловленные повышенным уровнем террористической угрозы.

"В Тунисе стартует туристический сезон. В этой связи рекомендуем украинским туристам учитывать существующие в этой стране риски по безопасности, обусловленные повышенным уровнем террористической угрозы, вероятностью проведения стихийных акций протеста и тому подобным. Следует также учитывать, что продолжающийся вооруженный конфликт в соседней Ливии и сложная внутриполитическая ситуация в Алжире имеют негативное влияние на ситуацию в Тунисе", − отметили в МИД.

Дипломаты также призвали украинцев, которые пребывают на территории республики, быть бдительными, воздерживаться от посещения мест большого скопления людей, иметь при себе документы, удостоверяющие личность, выбирать групповые экскурсии по классическим маршрутам.

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Украина

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