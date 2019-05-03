Украина МИД настоятельно порекомендовал украинцам не отдыхать в Тунисе

2019-05-03 15:35 75

МИД Украины предупредил граждан страны об опасности во время поездок в Тунис.

Как указано в сообщении Департамента консульской службы внешнеполитического ведомства, украинским туристам нужно учитывать существующие в Тунисе риски, обусловленные повышенным уровнем террористической угрозы.

"В Тунисе стартует туристический сезон. В этой связи рекомендуем украинским туристам учитывать существующие в этой стране риски по безопасности, обусловленные повышенным уровнем террористической угрозы, вероятностью проведения стихийных акций протеста и тому подобным. Следует также учитывать, что продолжающийся вооруженный конфликт в соседней Ливии и сложная внутриполитическая ситуация в Алжире имеют негативное влияние на ситуацию в Тунисе", − отметили в МИД.

Дипломаты также призвали украинцев, которые пребывают на территории республики, быть бдительными, воздерживаться от посещения мест большого скопления людей, иметь при себе документы, удостоверяющие личность, выбирать групповые экскурсии по классическим маршрутам.