Политика В США прокомментировали перспективу участия в нормандском формате

2019-05-04 10:30 222

 

В Государственном департаменте заявили, что хотели бы работать над урегулированием ситуации, но против этого возражает Россия.

США пока не имеют официальной позиции по поводу расширения нормандского формата за счет своего участия. Об этом в пятницу, 3 мая, в эфире Радио Донбасс.Реалии заявила официальный представитель Государственного департамента США Ванесса Экер.

По ее словам, РФ против присоединения США к переговорам в нормандском формате о ситуации в Донбассе.

"Российское правительство пока отказывается от этого предложения, однако Украина его полностью поддерживает. Также как и Франция с Германией. Мы хотим работать с Россией над этим, и мы делаем это в тесной координации с Украиной", - сказала Экер.

Она также заявила, что Вашингтон продолжит сотрудничество с новым руководством Украины.

Напомним, сегодня МИД РФ назвал условия подготовки встречи в нормандском формате.

Ранее сообщалось, что Германия готова вместе с Францией продолжить работу в "нормандском формате" по урегулированию конфликта в Украине.

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