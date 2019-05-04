Политика Отец Гандзюк собирается подать в суд на Луценко

2019-05-04 12:00 60

Отец убитой активистки Екатерины Гандзюк Виктор заявил о своем намерении подать в суд на генерального прокурора Украины Юрия Луценко.

Мужчина на своей странице в Facebook отметил, что обратится в суд из-за публикации Луценко протоколов судебно-медицинского исследования тела его дочери.

"В интернете протоколы судебно-медицинского исследования тела Кати. Я не хочу, чтобы полмира читало, какой у Кати был мозг, печень, почки. Я имею на это право. Это аморально, дико, недопустимо", - отметил Гандзюк.

Он также подчеркнул, что авторами "слива" являются генпрокурор Луценко и его помощник Иван Черевко.

"А вы хотели бы, чтобы в интернете опубликовали гинекологическое состояние ваших жен, или результат пальцевого исследования ваших простатических желез?" - спросил у пользователей соцсети мужчина.

Вместе с тем он выразил мнение, что подобные действие являются разглашением материалов досудебного расследования.

"Вы надругались над памятью Кати, вы нанесли мне моральный вред. Иск в суд и заявление о преступлении не замедлят", - подчеркнул Гандзюк.