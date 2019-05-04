Политика Порошенко напомнил о преимуществах украинского паспорта перед российским

2019-05-04 12:30 222

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что украинский паспорт значительно опережает российский по возможностям путешествовать по миру. По его словам, об этом свидетельствуют данные рейтинга Passport Index 2019.

"Украинский паспорт значительно опережает российский по возможностям путешествовать по миру... Всего украинский паспорт предоставляет свободный въезд в 133 государства мира. Горжусь, что мы укрепили статус украинского гражданства", - написал Порошенко на своей странице в Facebook в субботу, 4 мая, сопроводив пост фотографией биометрического паспорта Украины.