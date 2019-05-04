Политика Геращенко рассказала о главных темах встречи с новоизбранным президентом

2019-05-05 14:00 153

Владимир Зеленский встретился 4 мая с нардепами. О главных темах встречи сообщила на своей странице в Facebook сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко.

Новоизбранный президент обратился с инициативой провести инаугурацию 19 мая. Большинство руководителей фракций, присутствующих на встрече, подчеркнули, что донесут эту позицию до своих коллег, а соответствующие решения будут приниматься на заседании фракций 13-14 мая.

"Как я и прогнозировала в комментарии журналистам ранее, 14 мая ВР оперативно проголосует постановление, в котором будет определена официальная дата инаугурации. Точную дату пока не назову, ее все же должен определить парламент, и проголосовать. Все произойдет в строгом соответствии с законом и в установленные законом сроки. В целом, встреча прошла в конструктивной атмосфере", – написала Геращенко. По ее словам, во время встречи нардепы из других фракций поднимали вопрос отношения новоизбранного президента к избирательной системе (мажоритарка или голосование по открытым спискам), возможностей роспуска парламента, законов об импичменте и ВСК, прочее.

"Я сосредоточилась на ключевой для меня теме внешней политики и внешней агрессии РФ против Украины. Подчеркнула, что первым вызовом для новой команды станет июнь, когда в ЕС будут дискуссии относительно продления санкций и важно добиться их пролонгации", – отметила Геращенко.