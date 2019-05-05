Политика РФ отказалась участвовать в слушаниях трибунала ООН об украинских моряках

2019-05-05 11:30 93

 

Россия сообщила, что не будет участвовать в слушаниях относительно временных мер по делу об иммунитете украинских военных кораблей и членов их экипажей в Международном Трибунале по морскому праву.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявила заместитель министра иностранных дел Украины Лана Зеркаль.

"Последовательный отказ России участвовать в слушаниях не уменьшает легитимности дела об освобождении наших моряков и слушания состоятся как запланировано - 10 мая 2019 года в Гамбурге", - написала Зеркаль на своей странице в Facebook.

Она добавила, что аргументы сторон - письменные документы и расшифровка выступлений - будут доступны уже во время слушаний. Решение Трибунала будет принято до конца мая.

"И даже если Россия в своей последовательности будет для своих потребителей информации подавать решение об освобождении украинских моряков как большую услугу новоизбранному президенту Украины, весь цивилизованный мир будет понимать, что на самом деле это никакое не одолжение, а исполнение решения Трибунала. Мы не просим об услугу, мы требуем немедленного освобождения наших моряков как это предусматривает Конвенция ООН по морскому праву", - отметила Зеркаль.

Напомним, Украина подала иск против России о нарушении ею Конвенции ООН по морскому праву и инициирует процедуру, которая может освободить пленных украинских моряков.

Иск подан в постоянно действующий Международный трибунал ООН по морскому праву, который расположен в Гамбурге и действует в рамках упомянутой конвенции ООН. Первое решение будет вынесено в течение месяца по срочной процедуре.

По словам Зеркаль, Москва кардинально поменяла тон переговоров с Киевом во время консультаций в Гааге в рамках иска Украины в Международный трибунал ООН по освобождению украинских судов и пленных моряков.

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