Политика Из-за угроз Трампа Китай может отказаться от торговых переговоров с США

2019-05-06 11:42 138

Китай рассматривает отмену очередного раунда торговых консультаций с США из-за угроз президента США Дональда Трампа поднять пошлины на китайскую продукцию общим объемом в 200 млрд долларов.

Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Пекине, китайская сторона не хочет вести переговоры в обстановке угроз и запугивания и изучает вариант отмены поездки своей делегации в Вашингтон.

Ранее Трамп заявил, что с 10 мая США поднимут пошлины на ряд китайских товаров с 10 до 25 %.

Напомним, президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в Аргентине в декабре 2018 года "на полях" саммита G20 согласились отсрочить до 1 марта ужесточение торговых ограничений для достижения компромисса. Затем этот срок был продлен. На этой неделе ожидается 11-ый раунд переговоров.

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