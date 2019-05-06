Политика В качестве предупреждения США направили к Ирану ударный авианосец USS Abraham Lincoln

2019-05-06 13:15 84

США в качестве предупреждения направят к берегам Ирана авианосец USS Abraham Lincoln вместе с сопровождающими кораблями и группой бомбардировщиков в регион ответственности Центрального командования вооруженных сил Соединенных Штатов, отвечающего за операции на Среднем Востоке, в Восточной Африке и Центральной Азии.

Как сообщается на сайте Белого дома, такая мера будет принята с тем, "чтобы послать ясный и безошибочный сигнал иранскому режиму, что любая атака против интересов Соединенных Штатов или наших союзников будет встречена с безжалостной силой".

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон отмечает, что США не ищут войны с Ираном, однако готовы ответить на любое нападение со стороны Корпуса стражей исламской революции или регулярных вооруженных сил Ирана.

Напомним, 8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил, что его страна выходит из Совместного всеобъемлющего плана действий по Ирану, считая его "катастрофическим". По словам Трампа, Тегеран обманывал мировое сообщество, утаивая продолжение изысканий в области ядерного оружия. 6 августа Трамп подписал указ, который возобновляет санкции против Ирана, действовавшие до подписания ядерной сделки, включая ограничительные меры против покупателей иранской нефти. В ноябре США разрешили восьми странам – Китаю, Индии, Японии, Южной Корее, Тайваню, Турции, Италии и Греции – продолжать покупать иранскую нефть. Италия, Греция и Тайвань не возобновляли импорт, таким образом, исключения действовали для пяти стран.

8 апреля Соединенные Штаты признали иранский Корпус стражей исламской революции международной террористической организацией. Это решение и доведение до нуля импорта нефти из Ирана взаимосвязаны. В Генштабе вооруженных сил Ирана заявили, что страны Персидского залива не смогут транспортировать нефть через Ормузский пролив, если из-за санкций США будут заблокированы поставки иранской нефти. 27 апреля Трамп заявил, что Саудовская Аравия и другие страны готовы увеличить добычу нефти.

5 мая заместитель министра Ирана по международным и торговым вопросам Амир Хосейн Заманиния сообщил, что Иран планирует использовать "серый рынок" сырья, чтобы обойти санкции США, ограничивающие экспорт иранской нефти.

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