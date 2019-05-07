Политика Facebook массово удаляет аккаунты и группы, которые используют тролли из РФ

2019-05-07 08:12 219

Администрация Facebook удалила 97 управляемых РФ страниц, групп и аккаунтов которые были сфокусированы на Украину и распространяли недостоверную информацию.

"Люди, которые стоят за этой деятельностью, использовали фальшивые учетные записи для управления страницами и группами, распространения своего контента и повышение вовлеченности пользователей, а также для привлечения их к переходу на другие сайты, с разнообразным контентом", - говорится в блоге Facebook.

Сообщается, что всего было удалено 62 аккаунта, 10 страниц и 25 групп. На некоторых аккаунтах было 34 тысячи подписчиков, а, по крайней мере, у одной из пропагандистских групп было 86 тысяч читателей.

Эти страницы публиковали новости социального характера, касающиеся местных и политических событий. В частности, среди основных тем можно было выделить военный конфликт на Донбассе, российскую политику, политические новости из ЕС и Украины, а также гражданскую войну в Сирии.

Также администрация Соцсети предоставила информацию о такой ​активности в Facebook соответствующим правоохранительным органам, политикам и отраслевым партнерам.

Также были удалены еще 21 аккаунт, страница и аккаунт в Instagram, которые были частью меньшего сетевого вмешательства из России, направленного на Австрию, страны Балтики, Германию, Испанию, Украину и Великобританию. Они распространяли сообщения о местной политике, включая темы беженцев, вопросы религии, НАТО.