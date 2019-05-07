Политика ОБСЕ обнаружила на Донбассе спрятанные российские Грады, Гвоздики и танки

2019-05-07 13:16 195

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ за последние дни на Донбассе зафиксировали 20 ракетных систем залпового огня Град, которые размещены с нарушением линии отвода.

Как указано в отчете ОБСЕ, мини-беспилотник СММ зафиксировал семь систем БМ-21 Град, 122 мм на полигоне возле Миусинска, что на 62 км юго-западнее Луганска.

Также зафиксировано восемь РСЗО (БМ-21) близ населенного пункта Садовый.

Кроме того, зафиксировано пять танков (Т-72), пять самоходных гаубиц (2С1 Гвоздика, 122 мм), десять буксируемых гаубиц (Д-30 – пять единиц и столько же 2А65 Мста-Б, 152 мм).

Также пять РСЗО БМ-21, пять зенитных ракетных комплексов (9К35 Стрела-10) и два противотанковых ракетных комплекса (9К111 Фагот, 120 мм) были замечены в центре Луганска.

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