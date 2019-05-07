Украина В семи пунктах пропуска на границе с Польшей собрались огромные очереди

2019-05-07 10:42 117

Сегодня с самого утра на границе Украины и Польши в семи пунктах пропуска в Волынской и Львовской областях образовались очереди, в которых стояли около 700 автомобилей.

Как сообщает пресс-служба Западного регионального управления Госпограничной службы Украины, по состоянию на утро 120 легковых автомобилей стояли в очереди в международном автомобильном пункте пропуска "Устилуг - Зосин" на Волыни.

Во Львовской области в ПП "Шегини - Медика" своей очереди ожидали еще 150 легковых автомобилей, в ПП "Угринов - Долгобичув" - 100, в ПП "Краковец - Корчева" - 100, в ПП "Грушев - Будомеж" - 100, в ПП "Рава-Русская - Гребенное" - 120 легковых автомобилей.

В то же время, на границе с Венгрией очередей в пунктах пропуска нет, как и на границе со Словакией, Румынией и Молдовой.

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