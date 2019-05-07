Политика В Госдепе назвали реальную причину отставки посла США в Украине Мари Йованович

2019-05-07 14:13 144

Посол США в Украине Мари Йованович 20 мая завершает свою трехлетнюю каденцию в Киеве, как было запланировано ранее, и дата ее отъезда согласовывается с передачей президентской власти в Украине.

Об этом сообщил "Укринформ" со ссылкой на ответ официального представителя Госдепартамента США на журналистский запрос.

"Посол Йованович завершает свой трехлетний дипломатический срок в Киеве в 2019 году, как и планировалось", - отметили во внешнеполитическом ведомстве США.

Как уточнили в Госдепе, "подтвержденная дата отъезда" дипломата в мае согласуется с процессом передачи президентской власти в Украине.

"Команда в Посольстве США в Киеве, а также в Вашингтоне продолжает тесно сотрудничать с украинским правительством и гражданским обществом для укрепления нашего партнерства", - отметили в Государственном департаменте США.

Напомним, ранее в этом году Йованович угодила в скандал с генпрокурором Украины Юрием Луценко. Последний в интервью западным СМИ сообщил, что получил от нее некий секретный список политиков, против которых нельзя вести расследование. Правда, вскоре, перед выборами президента, глава ГПУ срочно отказался от своих слов. Завил, что журналсты его просто не совсем правильно поняли.

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