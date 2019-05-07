Украина НАБУ завело уголовное дело на Парубия по факту растрат и незаконного обогащения

2019-05-07 11:14 66

Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло производство в отношении спикера Верховной Рады Андрея Парубия по подозрению в нецелевом использовании бюджетных средств. 

"10 апреля 2019 года уполномоченным лицом НАБУ во исполнение постановления следственного судьи Соломенского районного суда Киева от 2 апреля 2019 года внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований о признаках преступления, предусмотренных ч. 1 ст. 364 и ч. 1 ст. 210 Уголовного кодекса Украины", - сообщили в НАБУ .

Досудебное расследование ведется относительно умышленного злоупотребления властью или служебным положением с целью получения любой неправомерной выгоды вопреки интересам службы, а также нецелевого использования бюджетных средств, осуществления расходов бюджета или предоставления кредитов из бюджета без установленных бюджетных назначений или с их превышением.

Как сказано в постановлении суда от 2 апреля, обнародованном в Едином государственном реестре судебных решений, Соломенский райсуд Киева обязал НАБУ внести в ЕРДР сведения по факту возможного нецелевого использования Андреем Парубием бюджетных средств.

 

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