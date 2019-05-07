Украина Под Киевом пьяный 32-летний депутат совершил двойное смертельное ДТП

2019-05-07 13:44 180

В Киевской области пьяный депутат Яготинского городского совета на автомобиле Chevrolet Niva совершил столкновение с мотоциклом. В результате мотоциклист и его пассажир – отец и сын – погибли на месте.

Как сообщает региональное управление Нацполиции, авария произошла на участке дороги между городом Яготин и селом Сотниковка.

Водитель автомобиля Chevrolet Niva, управляя в нетрезвом состоянии, выехал на встречную полосу, где и столкнулся с мотоциклом Jawa. В результате аварии водитель и пассажир мотоцикла, жители села Сотниковка, 32 и 57 лет, от полученных травм погибли на месте, – говорится в сообщении.

За рулем автомобиля находился 32-летний житель Яготина, депутат горсовета. Он задержан. Установлено, что в момент ДТП уровень алкоголя в крови водителя-нарушителя составил 2,0 промилле.

С места аварии изъяты автомобиль и мотоцикл, которые помещены на площадку временного задержания транспортных средств.

По данному факту открыто уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения (ч.3 ст.286 УК Украины).

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