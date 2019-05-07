Политика Избрана глава Антикоррупционного суда

2019-05-07 16:30 171

 

Председателем ВАСУ стала экс-судья райсуда Харьковской области Елена Танасевич. Ее избрали путем тайного голосования.

Собрание судей Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС) избрало главу новосозданного суда, сообщает телеканал 112 Украина.

Так, главой Антикоррупционного суда стала бывшая судья райсуда Харьковской области Елена Танасевич. Ее избрали путем тайного голосования. Танасевич получила 23 голоса из минимально необходимых 20.

Судья Жмеринского суда Винницкой области Ольга Саландяк получила только 10 голосов, отстав на 13 позиций.

Сообщается, что Елена Танасевич окончила Харьковскую юридическую академию им. Ярослава Мудрого. Судьей работает с 2012 года. Родная сестра Танасевич работала в Хозяйственном суде Харьковской области. Во время конкурса в Антикоррупционный суд Танасевич набрала наибольшее количество баллов и показала лучший результат среди претендентов. Таким образом она возглавит Антикоррупционный суд на три года.

Напомним, 11 апреля к исполнению обязанностей приступили 38 судей Антикоррупционного суда и Апелляционная палата антикорсуда.

В начале марта завершился конкурс на должности судей Антикорсуда. В нем приняли участие 240 человек.

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