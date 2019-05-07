Украина Пострадавшая при пожаре самолета в Шереметьеве украинка находится в тяжелом состоянии

2019-05-07 20:00 255

 

Гражданка Украины, которая пострадала во время авиакатастрофы в московском аэропорту Шереметьево, находится в больнице в тяжелом состоянии. Об этом сообщил официальный представитель Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич.

"Среди пострадавших - гражданка Украины, госпитализирована в клинику Склифосовского. Состояние - тяжелое", - отметил дипломат,

Напомним, в воскресенье, 5 мая, самолет Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот" совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево. Борт следовал из Москвы в Мурманск. Самолет взлетел в 18:03, однако уже в 18:25 пилоты доложили об аварийной ситуации, а через пять минут после этого самолет совершил посадку. Началась эвакуация пассажиров с помощью спасательных трапов. Из 78 людей, находившихся на борту, выжили 37. 41 человек погиб.

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