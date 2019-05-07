Политика Стало известно, сколько людей ежеминутно покидает Украину

2019-05-07 18:00 180

В поисках лучшей жизни из Украины каждую минуту уезжает два человека.

Об этом говорится на сайте проекта Ukrainianpeopleleaks. Одним из основных факторов выезда является трудовая миграция.

Напомним, в прошлом году глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что из Украины ежемесячно выезжает около 100 тысяч украинцев.

"Вопрос далеко не только в том, что там более высокие зарплаты. Это вообще понимание будущего и качества жизни. Я вспоминаю, как однажды посетил в Ивано-Франковске польскую школу, в которой 24 польских класса и почти ни одного поляка", - прокомментировал Климикин печальную статистику, отметив, что дети учат польский язык, мечтая уехать жить в Польшу.

Согласно данных ООН к 2050 году население Украины может сократиться на 18%, до 36 млн человек.