Политика Что известно о новом главе антикоррупционного суда

2019-05-07 20:43 99

 

Собрание судей Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС) во вторник, 7 мая, избрало главой новосозданного суда судью первой инстанции Елену Танасевич. Она была избрана путем тайного голосования и получила 23 голоса судей. Так кто же такая Елена Танасевич.

Танасевич Елена Виталиевна - Глава высшего антикоррупционного суда, окончила Харьковскую юридическую академию им. Ярослава Мудрого. Замужем. Муж – Танасевич Михаил Александрович, харьковский бизнесмен, сын – Танасевич Серафим Михайлович.

Работает судьей с 2012 года. До того как стала Главой антикоррупционного суда, работала в Печенежском районном суде Харьковской области. На конкурсе набрала наибольшее количество баллов (792 балла).

По данным электронной декларации, семья Танасевич владеет квартирой и земельным участком в Харькове, земельными участками в Харьковской и Запорожской областях. Также в общей собственности задекларированы автомобиль Peugeot 2012 года выпуска и Ssangyoung Actyon 2006 года выпуска. За 2018 год доход ее мужа составил практически 1 млн. гривен.

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