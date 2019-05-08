Политика Коломойский проговорился о всеобщей национализации Украины по образцу 1917 года

2019-05-08 14:45 186

Экс-губернатор Днепропетровской области и олигарх Игорь Коломойский заявил, что Украина может потребовать перезагрузки и всеобщей национализации, как в 1917 году. 

"Страна, может, потребует такой перезагрузки, как в 1917-м. Такое тоже возможно. То есть в той системе распределения материальных благ страна может не выжить. Может, придется с чистого листа начинать. Общая национализация, и поехали заново все. Но это не значит, что потом будет социализм. Просто перезагрузка", - отметил Коломойский в интервью Bihus.Info.

Бизнесмен, которого связывают с избранным президентом Украины также допускает, что президентство Владимира Зеленского может оказаться "экспериментом над страной", но, по его словам, "хуже уже не будет".

"Я не понимаю, что может быть хуже. Хуже - это массовый голод, голодомор, еще что-нибудь", - отметил Коломойский.

По его мнению, со стороны положение Украины виднее.

"Может быть, это эксперимент, но у нас такая ситуация, что уже дальше хуже не будет. Мы находимся на таком дне", - заявил бизнесмен.

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