Мир Стали известны даты выхода трех новых эпизодов Звездных войн

2019-05-08 15:14 99

Корпорация Walt Disney объявила, что три новых эпизода Звездных войн будут выходить каждый второй декабрь начиная с 2022 года.

Как собщает Gizmodo, создатели пока не раскрывают даже названия новых фильмов.

Параллельно с этим Disney решила почти на год перенести премьеру второй части Аватара. Ожидается, что она выйдет на экраны 17 декабря 2021 года. Ранее ленту планировали показать в кинотеатрах 18 декабря 2020 года. Третья часть Аватара выйдет в 2023 году, четвертая – в 2025-м.

Напомним, ранее в Сети появился двухминутный тизер-трейлер фильма Звездные войны. Эпизод IX: Восхождение Скайуокера.

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