фото-видео видео Раскрыты новые детали сериала "Мандалорец" по вселенной "Звездных войн"

2018-12-21 16:28 285

Автор саундтрека к фильму "Черная пантера", композитор Людвиг Йоранссон напишет музыку к новому сериалу Джона Фавро и студии Disney "Мандалорец", снятого по вселенной "Звездных войн".

Как сообщает Coming Sооn, в официальном заявлении Йоранссон отметил, что безмерно благодарен режиссеру и компании за возможность поработать с ними, а также что чувствует себя немного "сюрреалистично".

"В следующие несколько месяцев я надеюсь почтить традиции музыкального ландшафта "Звездных войн", продвинув при этом "Мандалорца" на новые и неизведанные территории", – сказал композитор.

"Мандалорец" покажет, как изменилась вселенная "Звездных войн" после падения Галактической империи. Действие развернется на окраине обитаемой галактики, где редкий представитель некогда великой воинственной расы, мандалорец-наемник, выживает посреди беззакония и хаоса.

Напомним, будущий сериал будет эксклюзивом нового стримингового сервиса Disney. Когда состоится премьера сериала, пока не известно.

Еще по теме

видео В украинский прокат выходит самый нашумевший фильм года - "Соло. Звездные войны: История"

2018-05-22 15:45 18744

видео Вышел первый трейлер ленты "Звездные войны: Изгой"

2016-04-08 10:43 5880

видео Новый тизер "Звездные войны: Пробуждение силы"

2015-08-29 14:33 9144

Еще новости в разделе "фото-видео"

видео Вышел трейлер четвертой части культовой ленты Люди в черном

2018-12-21 22:12 135

видео Раскрыты новые детали сериала "Мандалорец" по вселенной "Звездных войн"

2018-12-21 16:28 285

фото + видео Полицейских Дубая уже учат управлять летающими мотоциклами - ховербайками

2018-11-30 20:33 2982

фото Больше чем Prius: Toyota презентовала новый 122-сильный гибрид на базе Corolla

2018-11-30 16:19 2799
Все статьи раздела "фото-видео"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

фото-видео

видео Вышел трейлер четвертой части культовой ленты Люди в черном 2018-12-21 22:12 135
видео Раскрыты новые детали сериала "Мандалорец" по вселенной "Звездных войн" 2018-12-21 16:28 285
фото + видео Полицейских Дубая уже учат управлять летающими мотоциклами - ховербайками 2018-11-30 20:33 2982
фото Больше чем Prius: Toyota презентовала новый 122-сильный гибрид на базе Corolla 2018-11-30 16:19 2799

Лента

видео 22:12 Вышел трейлер четвертой части культовой ленты Люди в черном
фото 21:36 В пищеводе мексиканской змеи ученые обнаружили неизвестное науке животное
20:30 Епифаний заявил, что ПЦУ сегодня насчитывает уже семь тысяч парафий
19:33 Армия Бриатании будет уничтожать дроны, взлетающие в районе аэропортов
18:29 Куда летят украинцы: названы страны, в которые за год резко вырос пассажиропоток
17:32 Какие обязательства должна выполнить Украина, чтобы получить кредит МВФ
видео 16:28 Раскрыты новые детали сериала "Мандалорец" по вселенной "Звездных войн"
15:46 Трамп приказал Пентагону вывести семь тысяч американских солдат из Афганистана
15:14 Обнародованы невероятные зарплаты министра Ревы и его заместителей
14:45 В Минюсте уверяют что силовики больше не применяют пытки, запугивание и шантаж