фото-видео видео Раскрыты новые детали сериала "Мандалорец" по вселенной "Звездных войн"

2018-12-21 16:28 285

Автор саундтрека к фильму "Черная пантера", композитор Людвиг Йоранссон напишет музыку к новому сериалу Джона Фавро и студии Disney "Мандалорец", снятого по вселенной "Звездных войн".

Как сообщает Coming Sооn, в официальном заявлении Йоранссон отметил, что безмерно благодарен режиссеру и компании за возможность поработать с ними, а также что чувствует себя немного "сюрреалистично".

"В следующие несколько месяцев я надеюсь почтить традиции музыкального ландшафта "Звездных войн", продвинув при этом "Мандалорца" на новые и неизведанные территории", – сказал композитор.

"Мандалорец" покажет, как изменилась вселенная "Звездных войн" после падения Галактической империи. Действие развернется на окраине обитаемой галактики, где редкий представитель некогда великой воинственной расы, мандалорец-наемник, выживает посреди беззакония и хаоса.

Напомним, будущий сериал будет эксклюзивом нового стримингового сервиса Disney. Когда состоится премьера сериала, пока не известно.