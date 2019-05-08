Политика Президент Ирана заявил о разрыве соглашений по ядерной сделке

2019-05-08 10:41 93

Тегеран решил частично приостановить выполнение ряда обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе. 

"Мы прекращаем выполнять условия по двум пунктам СВПД. Они касаются остановки на 60 суток продаж имеющегося у нас обогащенного урана и тяжелой воды", - заявил президент Ирана Хасан Роухани.

Официальный Тегеран уже направил пять писем странам-членам соглашения по иранской ядерной программе о приостановке выполнения части обязательств.

"От моего имени было направлено пять писем главам стран, которые все еще являются членами (соглашения). В этих письмах мы объявили им, что мы ждали один год... и соблюдали все наши обязательства. Сегодня мы не хотим выходить из СВПД, сегодня будут приняты новые шаги в рамках соглашения", - заявил президент в ходе выступления.

Как сообщает местное агентство IRIB,  письма были направлены Великобритании, Франции, Германии, Китаю и России.

Ранее глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф призвал Израиль сознаться и открыть международным инспекторам свою "нелегальную программу ядерного вооружения" после того, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал об обнаружении секретного "атомного склада" в Тегеране.

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