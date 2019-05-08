Украина На украинских АЗС резко упали цены на дизельное топливо

2019-05-08 17:30 192

 

Средняя цена дизельного топлива (ДТ) на оптовом рынке Украины, которая поднялась после скандала с качеством российской нефти, практически вернулась на докризисный уровень, передает Сегодня. Так, с начала мая дизель на АЗС подешевел на 3 грн за литр, свидетельствуют данные консалтинговой группы "А-95".

По данным аналитиков, в столичном регионе цены на ДТ опустились до 23,5-23,7 грн/л. Для сравнения: 25 апреля они были пиковыми и достигали 26,5-26,55 грн/л.

Стоимость бензовозных партий ДТ в Новограде-Волынском Житомирской области также достигла пикового значения 25 апреля — 26,7 грн/л. К 7 мая цены опустились в среднем до 23,5 грн/л, а некоторые операторы предлагали топливо по 23,35 грн/л.

Цена на белорусское ДТ на нефтебазах в Коростене Житомирской обл. к 7 мая снизилась до 23,3-23,4 грн/л. В южных областях Украины бензовозные партии ДТ подешевели до 24,2–24,6 грн/л.

Напомним, 19 апреля "Белнефтехим" заявил о резком ухудшении качества нефти, поступающей из России. Сырье с повышенным содержанием хлоридов рождает риск серьезных аварий для нефтеперерабатывающих заводов и логистической системы. Из-за возникших проблем Беларусь остановила экспорт бензина и дизеля в Украину, Польшу и страны Балтии, а ряд стран, включая Украину, прекратили транзит по нефтепроводу "Дружба".

2 мая Беларусь получила из РФ качественное сырье. Однако в нефтепроводе "Дружба" скопилось 5 миллионов тонн "грязной" нефти:

"Укртранснафта" уже заявила о готовности возобновить транспортировку нефти в Европейский Союз.

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