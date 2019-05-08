Политика Без пенсий и льгот: в Кабмине пригрозили последствиями за получение паспорта РФ

2019-05-08 18:30 162

 

Российская паспортизация несет прямую угрозу суверенитету Украины, считает Ирина Фриз.

После того, как правительство признало недействительными паспорта, которые Россия выдает жителям Донбасса, "новых россиян" хотят лишать права на льготы и пенсии в Украине. Об этом написала в Facebook министр по делам ветеранов Ирина Фриз.

Она напомнила, что Москва своей паспортизацией нарушает принципы и нормы международного права и несет прямую угрозу государственному суверенитету, территориальной Украины, поэтому документы центров выдачи российских паспортов в Новошахтинске и Покровском не будут признаны.

"Также инициировано обработку предложения о внесении граждан, получивших паспорта РФ способом, который нарушает международное право и угрожает суверенитету нашего государства, в базу данных с последующим лишением их статуса бенефициара на получение социальных выплат или пенсий со стороны Украины", – написала Фриз.

Отметим, что Россия продолжит нарушать украинское законодательство и предоставлять жителям оккупированных территорий паспорта РФ. Так, у Путина уже отреагировали на признание Украиной недействительными российские паспорта.

Напомним, недавно заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц Юрий Гримчак отмечал, что Украина будет иметь все данные, кто получил российские паспорта.

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