Политика Зеленский встретился с представителем Госдепартамента США

2019-05-08 19:00 138

В среду, 8 мая, в Киев прибыл заместитель помощника государственного секретаря США Джордж Кент. Соответствующее сообщение было обнародовано в Twitter-аккаунте посольства США в Украине.

По полученным данным, в рамках визита дитпломата в Украину состоялась его встреча с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским.

Кент поздравил Зеленского с победой и заявил, что Вашингтон намарен продолжать поддерживать партнерские отношения с Украиной для продвижения политических и экономических реформ.

"Заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент поздравил новоизбранного президента Владимира Зеленского с победой и подчеркнул, что Соединенные Штаты и в дальнейшем готовы поддерживать партнерские отношения с Украиной для продвижения политических и экономических реформ", - говорится в сообщении.