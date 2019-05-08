Политика Госдеп оценил реакцию Зеленского на паспортный указ Путина

2019-05-08 22:00 228

 

Курт Волкер сообщил, что новоизбранный президент отреагировал "очень спокойно и с юмором" на указ Путина о российских паспортах.

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский отреагировал "очень спокойно и с юмором" на решение РФ выдавать паспорта украинцам на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса, и в США надеются, что это поможет процессу урегулирования ситуации. Об этом заявил cпецпредставник Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью русской службе BBC.

"Мы обеспокоены и рассматриваем это (решение России - Ред.) как провокацию, которая точно противоречит плану по реинтеграции этих территорий обратно в Украину, как сказано в Минских соглашениях. Необходимо же вести разговор о выполнении этих соглашений. Я думаю, президент Зеленский хорошо дал это понять", - отметил он.

"Очевидно, что жить бедно в России - не так уж много людей на Донбассе, которые именно так себе представляют рай. И поэтому я не думаю, что стоит ожидать массового переселения людей из Украины в Россию.

Зеленский отреагировал очень спокойно и с юмором. И я надеюсь, что это остудит эту проблему, чтобы мы могли вернуться к разговору о фактической реализации соглашений, которые уже действуют и которые потребуют вывода иностранных сил, разоружения незаконных формирований и осуществления шагов как для прекращения огня - таких как вывод тяжелого вооружения, так и шагов в политической сфере. И все это впоследствии приведет к восстановлению международно признанной границы", - пояснил Волкер.

Напомним, 24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощенном получениироссийских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины. Соответствующий документ был опубликован на сайте Кремля.

Ранее заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц Юрий Грымчак сообщил, что Украина сможет установить граждан, которые получат российские паспорта. Ранее он же заявил, что жителей Донбасса, которые получат российские паспорта, нужно лишать украинского и заграничного паспорта Украины.

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