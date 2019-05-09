Политика Вятрович решил переписать историю Одессы и Днепра - изменит даты основания

2019-05-09 13:43 198

Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что будет работать над изменением дат основания некоторых украинских городов, исследуя историю их основания.

Как рассказал Вятрович в интервью Громадському, декоммунизация в Украине показала слой российского имперского прошлого, который РФ активно использует для продвижения нелепых заявлений о том, "украинцев никогда не было, все города на юге появились только потому, что там появилась Российская империя".

При этом чиновник уверяет, что не предлагает перечеркнуть страницу истории об учреждении населенных пунктов императрицами или царями, а хочет их исследовать.

"Датировка таких городов, как Днепр или Одесса, абсолютно привязана к временам Российской империи, несмотря на то, что тот же Днепр, та же Одесса имеют гораздо более длинную историю существования до появления там империи", − указал глава института нацпамяти.