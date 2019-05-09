Украина Около Днепра забросали камнями два автобуса с участниками акций к 9 мая

2019-05-09 14:46 144

Два автобуса, которые следовали из Кривого Рога в Днепр в День победы над нацизмом во Второй мировой войне, 9 мая, неизвестные забросали камнями, повредив лобовое и заднее стекло.

Как сообщает пресс-служба полиции области, хулиганские действия, как отмечается, произошли 9 мая около 6 часов утра в районе остановки села Новоселовка на трассе Кривой Рог - Днепр.

"Установлено, что во время движения двух автобусов из города Кривой Рог в город Днепр неизвестные лица начали бросать по транспортным средствам камнями. В результате были повреждены лобовое и заднее стекло", - указали в полиции.

Полиция начала опрос свидетелей происшествия и поиск лиц, которые могут быть причастны к хулиганским действиям. На месте работает следственно-оперативная группа.

"Полиция обращается ко всем участникам массовых мероприятий по случаю Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне не допускать провокаций и соблюдать закон", - отметили правоохранители.