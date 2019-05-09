Украина В полиции рассказали о нарушениях во время акций

2019-05-09 16:30 195

 

Правоохранители Киева задержали троих человек за запрещенную символику. В остальном акции в центре столицы прошли без существенных нарушений.

Во время мероприятий, посвященных Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне, три человека были доставлены в районное управление полиции из-за использования запрещенной символики. Об этом в четверг, 9 мая, журналистам рассказал начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко.

"У нас есть три человека, которые были доставлены в районное управление: один приглашен, двое доставлены. (Было составлено - ред.) два административных протокола за использование запрещенной символики", - сказал Крищенко.

По его словам, в настоящее время в Киеве ситуация остается спокойной.

"Женщина с портретом Сталина пожилого возраста, одна женщина с детьми, георгиевские ленты на детях. Одна женщина также была приглашена в районное управление перед началом акции. У нас была информация, что у нее - элементы одежды с георгиевскими лентами", - отметил он.

После составления админпротоколов задержанных отпустили.

Крищенко отметил, что движение транспорта в центре Киева восстановлено, однако до конца дня в центре города будут дежурить усиленные патрули полиции.

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